L'AC Milan répond à Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

«Tout le monde me blâme sans regarder ce qui s'est passé de l'autre côté. Je peux dire que le dernier coup de téléphone que le club m'a passé était pour me dire qu'ils avaient pris un autre gardien. A ce moment-là, ça s'est terminé comme ça», c'est ainsi que Gigio Donnarumma évoque ses derniers souvenirs de l'AC Milan, son club formateur qu'il a quitté l'été dernier pour rejoindre le PSG.

Sur Sky Sport Italia, son ancien club, par l'intermédiaire de son directeur sportif Frederic Massara, a souhaité clarifier cette situation, après plusieurs «refus de prolongation »du portier italien : «nous l'avons informé que nous serions obligés de chercher une alternative et il nous a semblé juste de l'informer directement avant d'officialiser l'achat d'un nouveau gardien de but. C'était simplement un geste que nous pensions être apprécié. Maintenant, nous sommes très heureux d'avoir Maignan et nous souhaitons à Gigio le meilleur, nous lui souhaitons une brillante carrière.»