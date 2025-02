Lorenzo Lucca s’excuse sur Instagram après le penalty gate

C’est une scène hallucinante qui a fait couler beaucoup d’encre. Ce vendredi, l’Udinese se déplaçait sur le terrain de Lecce, pour le compte de la 26e journée de Serie A. Les Zebrette sont repartis avec les trois points, grâce à un but de Lorenzo Lucca sur penalty. Si tout semble normal jusqu’ici, l’avant-centre a créé une énorme polémique en se chargeant de transformer la sentence. Alors que c’est Florian Thauvin qui se charge habituellement des coups de pied de réparation, son coéquipier s’est emparé du ballon, et a refusé de le lâcher, malgré la pression de ses partenaires. Après avoir marqué, il a célébré son but seul, et a immédiatement été remplacé par son entraîneur.

Au lendemain de ce fait particulièrement insolite, le joueur de 24 ans a réagi sur Instagram. Et il semble avoir pris conscience de son attitude déplorable : « Je voulais faire le dur mais seul je ne suis rien. » a-t-il écrit, accompagné de deux photos : une première, sur laquelle on le voit frapper le fameux penalty, et une seconde, où l’on peut observer l’ensemble de son équipe fêter la victoire. L’affaire semble close.