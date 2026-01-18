Brest : Eric Roy ne sera pas sur son banc contre l’OL

Après avoir battu Auxerre le week-end dernier, le Stade Brestois aura l’ambition de poursuivre sa bonne dynamique en 2026 sur la pelouse du Groupama Stadium face à l’OL (20h45), en clôture de la 18 journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle l’entraîneur des « Ty Zefs », Eric Roy, ne pourra assister. En effet, le club breton vient d’annoncer l’absence du coach sur le bord du terrain pour l’affiche de ce dimanche soir, suite à un « symdrôme grippal ».

« Éric Roy, touché par un syndrome grippal, a été ménagé pour ce déplacement après avis médical. Malgré son absence sur le terrain, le coach reste en contact étroit avec le staff technique et a exprimé toute sa confiance aux joueurs, au regard du travail accompli cette semaine. Bon rétablissement, coach », a communiqué Brest, qui devra également se passer de Julien Le Cardinal et de Mama Baldé.