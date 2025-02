Real Madrid : pourquoi le club n’a recruté personne au mercato hivernal

Décimé en défense avec les blessures de David Alaba, Eder Militão, Dani Carvajal et plus récemment Antonio Rüdiger, le Real Madrid n’a pourtant effectué aucun transfert sur le mercato hivernal pour se renforcer, préférant laisser sa confiance à Aurélien Tchouameni et Raul Ascencio. Une décision prise directement par Florentino Pérez, qui n’a pas donné son accord pour un investissement sur de nouvelles têtes pour l’arrière-garde madrilène. Selon Carrusel Deportivo, «les raisons de cette absence de mouvement ont été 100% économiques.»

En effet, le président du Real Madrid considère que le club possède de l’argent à investir, mais ne veut pas le gaspiller. Si la Trent Alexander-Arnold a existé, il s’agit là d’un joueur en fin de contrat, et qui pourrait donc être recruté librement cet été. Une stratégie qui a bien fonctionné par le passé avec des joueurs comme David Alaba et Kylian Mbappé. Pas de mouvement donc, avant peut-être une grosse activité cet été…