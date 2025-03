OM : Véronique Rabiot a eu peur du Parc des Princes

La tournée des médias se poursuit pour Véronique Rabiot. Après être passée sur France Info et L’Equipe, la mère et agente d’Adrien Rabiot est revenu sur les chants et banderoles injurieux sur les ondes de RMC dans l’émission de Générations After : «Non, je n’en veux pas du tout au club parisien, alors nous, on n’est pas du tout revanchard chez nous donc je ne leur en veux pas du tout. Pour moi, c’est une réalité, tout le monde a peur du PSG et c’est pour ça je pense que le match n’a pas été arrêté hier soir. Plus difficile d’interrompre un match du PSG pour les mêmes raisons que le match d’un autre club de Ligue 1 ? Oui, oui, je pense que c’est plus difficile, parce que pourtant ça avait été convenu, il avait été dit que s’il y avait des champs homophobes, le match serait interrompu, il y a eu des champs homophobes. Excusez-moi, je cite "Rabiot on t’encu…", il faut me dire ce que c’est. Et puis il y a eu tout un tas d’injures, de chants, "Véronique est une salo…"».

La suite après cette publicité

Elle a poursuivi en expliquant que son entourage lui avait déconseillé de se rendre dimanche au Parc des Princes : «Et bon, vous avez vu les banderoles, parce que moi les banderoles, je n’ai pas vu tout de suite parce que je regardais le match à la télé puisque je n’ai pas su me rendre au stade parce que pour des questions de sécurité, mes fils n’ont pas voulu que j’aille au stade. Et donc je ne peux pas aller voir mon fils footballeur jouer pour des questions de sécurité, c’est quand même très grave. Donc je n’ai pas vu les banderoles tout de suite, mais bien sûr j’ai été informé pendant le match. Ce que je dis aujourd’hui c’est que je m’indigne, je m’indigne parce que personne ne se lève, personne ne réagit. Donc c’est ce qui me dérange».