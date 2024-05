Les confidences de Toni Kroos sur ses adieux

Toni Kroos a disputé son dernier match au Santiago Bernabeu avec le Real Madrid face au Real Betis. Le milieu de 34 ans a reçu une belle ovation pour sa dernière cape dans l’enceinte madrilène. Après la rencontre, il est revenu sur ses adieux, à la hauteur de sa légende.

La suite après cette publicité

«J’étais assez fort, jusqu’à ce que je voie mes enfants et qu’ils me tuent», a d’abord indiqué l’Allemand. Marca précise que Kroos voulait des adieux discrets, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Lors de sa sortie, le numéro 8 a été applaudi par les joueurs, les staffs, et le public, mais il est resté de marbre, jusqu’à ce que ses enfants l’accueillent et le fasse craquer. Son dernier match en club de sa carrière n’est autre qu’une finale de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund. Histoire de partir avec élégance, à l’image de sa carrière.