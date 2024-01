JT Foot Mercato : la fin de mercato renversante de l’OM

L’OM enflamme la dernière ligne droite

L’OM compte bien rester très actif jusque dans les ultimes minutes. Hier, nous vous révélions en exclusivité sur notre site que l’OM avait mis Jonathan Clauss sur le marché. Les dirigeants olympiens ont été déçus par les dernières prestations du latéral droit qu’ils ne jugent plus assez investi. Et le club phocéen est déjà en quête d’un remplaçant à en croire les informations de nos confrères de La Provence. Mais ce n’est pas tout. Au total, trois joueurs pourraient arriver à Marseille. En plus d’un arrière droit, les équipes de Pablo Longoria ciblent aussi un pur ailier et un avant-centre. En effet, à cause de ses dernières prestations jugées médiocres, Vitinha ne sera pas retenu en cas de belles offres. D’après Sky Italia, l’OM discute avec le club italien du Genoa. De plus, selon nos informations, l’intérêt du Genoa est expliqué par le probable départ de l’attaquant star islandais, Albert Guðmundsson, dans les mois à venir. Le projet de l’équipe italienne est donc d’intégrer petit à petit l’ancien attaquant de Braga sur cette deuxième partie de saison. D’après les médias italiens, il s’agit d’un prêt avec une option d’achat estimée à 25 M€, plus le transfert définitif de Ruslan Malinovskiy, en échange d’un chèque de 7 M€. Le Marseillais est attendu demain à Gênes pour y passer la traditionnelle visite médicale. Ce n’est pas le seul sur le départ. Marseille veut écarter Pape Gueye jusqu’à la fin de la saison. En fin de contrat en juin prochain, les dirigeants voulaient le conserver. Mais après avoir refusé deux propositions, l’OM a jeté l’éponge. Il doit faire ses valises cet hiver s’il veut du temps de jeu pendant cette deuxième partie de saison. Enfin, Ismaïla Sarr a été très courtisé. Marcelino a demandé à la direction de Villarreal de faire le maximum pour le récupérer d’ici jeudi soir. Il faudra faire face à la concurrence de Nottingham Forest, qui apprécie son profil. Mais d’après les informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de vous confirmer, les Marseillais ne comptent pas se séparer du Sénégalais, qui ne veut pas s’en aller cet hiver. Ismaïla Sarr ne devrait donc pas quitter le club en janvier, sauf retournement de situation.

Dernier jour pour le mercato saoudien

Le mercato prend fin ce soir à minuit en Arabie saoudite. Il peut y avoir des surprises dans ces ultimes minutes. David de Gea pourrait enfin retrouver la compétition du côté de la Saudi Pro League. Selon le Daily Mail, Al-Shabab est très intéressé à l’idée de le récupérer. L’écurie saoudienne a d’ailleurs déjà fait une proposition au portier espagnol. Puis Séville vient d’officialiser le départ d’Ivan Rakitic. Selon les dernières informations de Relevo, il serait sur le point de rejoindre lui aussi Al Shabab. Jota, lui, est sur le point de relancer sa carrière en Europe. Selon nos indiscrétions, un accord a été trouvé entre l’ailier gauche portugais et West Ham.

Les officiels du jour

Daniel Muñoz quitte Genk. Le latéral droit international colombien de 27 ans s’est engagé avec Crystal Palace. Puis, en quête d’un renfort défensif, le Stade Rennais a officialisé l’arrivée d’Alidu Seidu. Le joueur de Clermont était la priorité des Bretons. Rennes a aussi envoyé Jérémy Jacquet en prêt sans option d’achat à Clermont. Libre de tout contrat après une expérience à Kayserispor, le milieu camerounais Olivier Kemen retrouve un club. Le joueur de 27 ans a signé jusqu’en juin 2027 avec Istanbul Basaksehir.