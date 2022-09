OL : Vincent Ponsot tacle le PSG

Un choc au sommet. Ce dimanche, l'OL va accueillir le PSG au Groupama Stadium. L'occasion pour Vincent Ponsot, le Directeur du football des Gones, de comparer les modèles des deux écuries françaises. Et pour lui, Lyon et Paris n'ont rien à voir comme il l'a expliqué à olympique-et-lyonnais.« Ce ne sont pas les mêmes modèles. L’OL a un modèle équilibré, sain… Où l’on essaie d’avoir en tout cas d’avoir un modèle équilibré, qui s’autofinance et qui est dans la pérennité. On respecte le fair-play financier et on essaye de développer nos ressources. Cela me surprend toujours par rapport ce que l’on peut entendre avec ce que certains appellent OL Land. Toutes les ressources qu’on développe sont au profit du football avec un spectre un peu plus large que la simple équipe pro masculine. En face de nous, on a le PSG qui est sans limite financièrement, on ne boxe pas dans la même catégorie. Pour la France, c’est bien d’avoir un club comme le PSG pour rivaliser avec Manchester City, le Barça, le Real Madrid, il faut certainement ça. Pour l’OL, c’est très dur, car il n’y a pas d’équité. Leur budget est de 700 millions d’euros, regardez leur trois attaquants...On n’est pas dans le même monde. Après, un match de foot reste un match de football et nos joueurs feront tout dimanche pour renverser ça».

Malgré l'arrivée de John Textor comme actionnaire majoritaire, l'écart sera dur à combler entre les Lyonnais et les Parisiens. «L’objectif depuis l’arrivée au Groupama Stadium, c’est de développer nos recettes pour se rapprocher des plus grands européens. De développer nos recettes en les auto-finançant, c’est la propre richesse qu’on crée. Cela va prendre du temps avant d’arriver au niveau du PSG. Mais c’est un modèle sain pour l’entité OL. On verra ce que Monsieur Textor a en tête pour ça, mais son arrivée, je l’espère, nous apportera des leviers supplémentaires. Ce qu’il a apprécié Monsieur Textor, c’est ce modèle-là aussi. La future salle de spectacle (Arena), c’est pour développer nos ressources. Dans certains clubs, si un investisseur X s'en va demain, il n'y a plus rien. A l’OL, ce n’est pas ça. Pour moi, c’est toute la réussite de ce qu’a créé Monsieur Aulas ici».