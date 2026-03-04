Harry Maguire condamné à 15 mois de prison avec sursis

Alors qu’il traverse une superbe période avec Manchester United, 3e de Premier League, Harry Maguire vient d’être condamné à 15 mois de prison avec sursis après avoir été reconnu coupable dans une ancienne affaire devant les tribunaux grecs cette après-midi. En effet, celui-ci aurait été coupable des trois chefs d’accusation suivants : agression sans gravité, résistance à l’arrestation et tentative de corruption pour un incident survenu à Mykonos en août 2020 comme le révèle Sky Sports.

Pour rappel, l’arrière des Reds Devils avait été impliqué dans une altercation avec la police, qu’il avait attaquée, insultée et tenté de soudoyer pour faire oublier l’incident. Deux accompagnants avaient également été arrêtés lors de cette bagarre qui avaient fait du bruit il y a maintenant presque six ans.