EdF : Didier Deschamps a parlé avec Karim Benzema après sa condamnation

Le 24 novembre dernier, Karim Benzema était condamné à un an de prison avec sursis et 75 000€ d’amende par le tribunal correctionnel de Versailles, dans le cadre de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. L’international français a fait appel et reste sélectionnable avec les Bleus, Didier Deschamps a d’ailleurs échangé avec lui après cette condamnation.

«À partir du moment où il a fait appel, il faudra attendre. Je n’ai pas le programme de la justice. J’ai échangé avec lui, je ne vais pas vous révéler notre discussion, mais s’il fait appel, c’est qu’il trouve ça évidemment trop dur, trop sévère, voire plus. C’est son droit», a-t-il déclaré au Parisien.