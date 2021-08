PSG : Mauricio Pochettino serait très pessimiste pour Mbappé

« J’ai été très clair, on a toujours été très clair. On ne va pas se répéter à chaque fois. On ne va pas changer notre position ». Présent à Istanbul pour le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a répété qu’il n’avait aucune intention de se séparer de Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Et si le président du Paris Saint-Germain affiche une incroyable fermeté, tout du moins en public, l’optimisme ne régnerait pas vraiment au sein du club francilien. Goal Espagne affirme en effet que si Carlo Ancelotti est impatient à l’idée d’accueillir le Bondynois, le média indique que Mauricio Pochettino et ses adjoints considèrent Mbappé comme « perdu », sentant que les parties concernées vont finir par se mettre d’accord.