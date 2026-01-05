C’est le feu à Manchester United !

« Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas pour être son entraîneur. C’est clair. Je sais que je ne m’appelle pas (Thomas) Tuchel, ni (Antonio) Conte, ni (José) Mourinho, mais je suis l’entraîneur de Manchester United. Ça va rester comme ça pendant 18 mois ou jusqu’à ce que le conseil d’administration décide de changer. C’est ce que je voulais dire, je veux en finir avec ça. Je ne vais pas démissionner. Je ferai mon travail jusqu’à ce que quelqu’un d’autre vienne me remplacer. » Voilà les propos tenus dimanche par Ruben Amorim qui mettent le feu aux poudres du côté de Manchester United. Car cette sortie vise clairement sa hiérarchie, et notamment Jason Wilcox, directeur du football, avec lequel les relations se seraient clairement rafraîchies ces dernières semaines.

Selon Skysports, il existe des désaccords sur la stratégie lors du mercato hivernal, mais un désaccord plus large persiste quant à l’approche tactique future de l’équipe. Ce qui expliquerait les quelques changements aperçus ces dernières semaines. Après avoir répété pendant des mois qu’il ne toucherait pas à son 3-4-3, Amorim l’avait emporté face à Newcastle en alignant une défense à 4. Avant de repasser à son 3-4-3 lors des deux matches suivants, face à Wolverhampton puis Leeds pour deux matches nuls 1-1 très décevants dans le contenu. Le 24 décembre, il avait déjà lancé une première salve en déclarant : « j’ai le sentiment que si nous voulons jouer un 3-4-3 parfait, nous devons dépenser beaucoup d’argent et nous avons besoin de temps. Je commence à comprendre que cela n’arrivera pas et que je dois peut-être m’adapter. »

Ruben Amorim demande du soutien

Sa déclaration d’hier a enfoncé le clou, de même que son attitude, celle d’un homme dépité, venu délivrer un message froid. Et cela n’a pas manqué de faire réagir outre-Manche, avec l’infernal duo Carragher-Neville, les consultants stars de Skysports. « Il ne peut y avoir que deux explications. Soit cela concerne le mercato hivernal et le manque de soutien dont il fait l’objet, soit ses supérieurs s’interrogent sur son indécision quant au système de jeu », a noté Jamie Carragher. Gary Neville a abondé : « il s’est passé quelque chose la semaine dernière qui explique qu’Amorim commence à se déchaîner un peu. Il me semble qu’il y a un problème avec quelque chose dans la hiérarchie. De toute évidence, quelque chose le tracasse, il ne se sent pas soutenu. Il est en train de lâcher prise. Quand vous dites être arrivé au club en tant qu’entraîneur… Je croyais qu’il avait été nommé entraîneur principal et, très clairement, chargé d’entraîner l’équipe. Le titre de manager est devenu rare. Il sous-entend qu’il souhaite gérer bien plus que les performances à l’entraînement, mais aussi d’autres aspects du club. »

Soutenez-moi ou virez-moi, semble dire Ruben Amorim à sa direction. Sauf qu’avec un bilan de 24 victoires en 63 matches dirigés, Ruben Amorim est loin d’avoir convaincu. Lui voudrait du renfort aussi vite que possible sur le mercato hivernal, avec notamment deux recrues de qualité dans l’entrejeu, pendant que la direction ne souhaite pas s’affoler et recruter sous pression, pour éviter de nouveaux flops. Le budget a aussi été sacrément revu à la baisse depuis l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe. L’entraîneur portugais a peut-être abattu ses cartes à un mauvais moment, et la tension est clairement montée d’un cran à Old Trafford.