OM - Stade Rennais : les compositions officielles

Ce mardi, place aux huitièmes de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un sacré choc entre deux prétendants à la victoire avec l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. À domicile, les Phocéens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey de Lange qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Facundo Medina et Emerson Palmieri. Quinten Timber et Pierre-Emile Højbjerg composent l’entrejeu avec Ethan Nwaneri un cran plus haut. En pointe, Amine Gouiri est épaulé par Mason Greenwood et Igor Paixao.

De leur côté, les Bretons s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Jérémy Jacquet, Anthony Rouault et Abdelhamid Aït Boudlal. Le milieu de terrain est assuré par Mahdi Camara et Glen Kamara avec Alidu Seidu et Quentin Merlin. Devant, Esteban Lepaul et Mousa Al-Tamari sont soutenus par Szymanski.

Les compositions

Olympique de Marseille : De Lange - Weah, Balerdi, Medina, Emerson - Timber, Hojbjerg - Greenwood, Nwaneri, Paixao - Gouiri

Stade Rennais : Samba - Rouault, Jacquet, Ait Boudlal - Seidu, Kamara, Camara, Merlin - Szymanski - Lepaul, Al-Tamari