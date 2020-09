Journal du Mercato : l'OM fait marcher la filière brésilienne à plein régime, tout doit disparaitre à l'Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France, où l'OL a décidé de passer la seconde dans le dossier Facundo Pellistri (18 ans). La radio uruguayenne, Sport890 révèle que les Rhodaniens disposeraient d'un accord avec le joueur, mais aussi avec Peñarol. Un transfert qui pourrait être évalué aux alentours de 5 M€.

Du côté de Rennes, Mbaye Niang (25 ans) pousserait en interne pour quitter le club. Barré par Sehrou Guirassy (24 ans), dont l'arrivée n'aurait pas plu à l'ancien attaquant du Milan AC, Niang aurait demandé à ses dirigeants d'accepter un départ vers la Premier League. The Sun ajoute, ce matin, que l'international sénégalais disposerait d'une sérieuse touche à West Bromwich Albion et pourrait se faire prêter du côté de Birmingham pour la saison à venir. Une information démentie, cette après-midi, par L'Équipe.

Toujours à Rennes, le feuilleton des gardiens pourrait, lui aussi, connaître son épilogue dans les prochaines heures. Présent en conférence de presse, le manager de Chelsea Frank Lampard a confirmé que tout avançait très bien pour l'arrivée d'Édouard Mendy (28 ans). Un départ qui pourrait entrainer l'arrivée d'un autre portier, en Bretagne. L'Équipe révèle que Florian Maurice aurait ciblé Alfred Gomis (27 ans) pour remplacer Mendy. De son côté, le média croate, Sportske Novosti évoque un intérêt pour Dominik Livakovic (25 ans, Dinamo Zagreb). Affaire à suivre...

Plus vraiment dans les papiers de Patrick Viera, Wylan Cyprien (25 ans) cherche toujours une porte de sortie. Sous contrat jusqu'en 2021, le Gym ne serait pas contre un transfert du milieu de terrain, arrivé en 2016. Selon nos informations, Bordeaux se tiendrait à l'affut et pourrait passer à l'offensive dans les prochains jours.

À Monaco, l'opération dégraissage se poursuit à vitesse grand V. La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport annoncent, dans leur édition du jour, que Giulian Biancone (20 ans) pourrait rapidement quitter la Principauté. Parme aurait, en effet, ciblé le latéral droit formé à l'ASM et auteur d'une bonne saison du côté du Cercle Bruges, l'année passée.

Enfin, le PSG se montrerait confiant quant à la signature de l'international anglais, Dele Alli (24 ans). Selon The Telegraph, le joueur de Tottenham pourrait être prêté au club de la capitale, avec une option d'achat. Une opération facilitée par le fait que le président des Spurs, Daniel Levy, ne souhaiterait pas voir son joueur évoluer sous les couleurs d'une autre écurie de Premier League.

Le focus du jour en France

On passe maintenant à notre premier focus du jour, sur l'Olympique de Marseille. Désireux de recruter dans le secteur offensif, André Villas-Boas n'a pas exclu l'arrivée prochaine de deux attaquants. L'entraineur olympien a d'ailleurs communiqué quelques indices sur le profil de l'une de ces deux recrues : "C'est un jeune attaquant, de 18-19 ans. Il peut jouer sur les trois postes d’attaque, ce n’est pas un pur avant-centre, mais oui c'est une pépite".

Plusieurs noms sont ainsi sortis rapidement dans la presse. Des profils qui présentent une caractéristique commune, ils évoluent tous en Série A brésilienne. Selon nos informations, l'avant centre de Fluminense, Marcos Paulo (19 ans), serait l'un d'entre eux. L'attaquant brésilien serait d'accord pour rejoindre l'OM, et se montrerait séduit à l'idée d'évoluer sous les ordres d'AVB. Selon RMC Sport, Luis Henrique (18 ans, Botafogo) ferait également partie de la short-list marseillaise. Enfin, UOL Esporte ajoute ce matin qu'un autre attaquant brésilien pourrait faire l'objet d'une offre olympienne. Il s'agirait de Kaio Jorge (18 ans). Néanmoins, dans ce dossier, l'OM devra faire face à une très forte concurrence puisque la Juventus, le Real Madrid, l'Inter ou encore le RB Leipzig se seraient déjà renseignés sur le buteur brésilien, dont la clause est fixée à 50 M€.

Enfin, la piste menant à Luis Suarez (22 ans, Watford) pourrait finalement tomber à l'eau. Annoncé, un temps du côté de l'OM, l'attaquant colombien pourrait finalement atterrir en Espagne. C'est en tout cas ce que nous a confié son agent, la semaine passée.

Les infos du jour à l'étranger

On part direction l'Allemagne, où le Bayern serait sur le point de rafler la mise pour Sergiño Dest (19 ans). À la lutte avec le FC Barcelone, depuis plusieurs jours, les Bavarois seraient sur le point de trouver un accord avec l'Ajax pour l'arrivée de l'international américain, selon AD. Un transfert estimé aux alentours de 20 M€ + 5 M€ de bonus.

De son côté, Jonathan Tah (24 ans) pourrait quitter le Bayer Leverkusen. Kicker révèle que Leicester City aurait ciblé le défenseur central allemand pour venir renforcer son secteur défensif.

Toujours concernant les défenseurs centraux, Leeds United pourrait se laisser tenter par le profil de Diego Llorente (27 ans). Sous contrat avec la Real Sociedad jusqu'en 2022, le défenseur espagnol ferait l'objet de discussions entre les deux clubs, selon les informations de Sky Sports.

Du côté de l'Italie, le Milan AC poursuivrait sa quête en défense centrale. Sky Sport Italia révèle, ce matin, que le club lombard aurait ciblé l'international serbe, Matija Nastasić (27 ans). Schalke 04 serait, en effet, disposé à lâcher son défenseur sous forme de prêt, assorti d'une option d'achat.

Toujours en Italie, ça bouge également au Genoa. Libre comme l'air depuis la fin de son aventure tumultueuse du côté de Brescia, Mario Balotelli (30 ans) pourrait bien rebondir en Serie A. Selon les informations de Sky Sport Italia, le Genoa songerait sérieusement à la possibilité d'accueillir Super Mario. Reste désormais aux différentes parties de se mettre d'accord.

Enfin, on termine au Brésil, où Dani Alves (37 ans) souhaiterait revenir en Europe. Goal annonce que le capitaine de São Paulo, sous contrat jusqu'en décembre 2022, souhaiterait mettre un terme à son bail avec le club brésilien, pour retrouver les terrains européens. Reste à savoir si les négociations pourront se dérouler sans souci.

Le focus du jour à l'étranger

Notre focus du jour à l'étranger nous emmène en Espagne, du côté de Madrid où l'Atletico semble prêt à passer à l'action. Plutôt discrets depuis l'ouverture du marché des transferts, les Colchoneros devraient vendre, avant d'acheter.

En défense, tout d'abord, où Santiago Arias (28 ans) ferait l'objet de discussions avec le PSG, la Roma, ou encore Everton, selon le magazine allemand, Kicker. Sky Italia de son côté évoque le Bayer Leverkusen. Par ailleurs, le club madrilène serait aussi ouvert à un départ de son défenseur central, José María Giménez (25 ans). As révèle que Manchester City aurait proposé 89 M€ + 5 M€ de bonus pour s'offrir les services de l'international uruguayen. Seul problème, l'Atleti ne lâchera son joueur qu'en cas de paiement de sa clause libératoire. Un clause fixée à 120 M€. Enfin, Kieran Trippier (30 ans) et Mario Hermoso (25 ans) ne devraient pas non plus être conservés en cas d'offre satisfaisante.

Au milieu, Thomas Partey (27 ans) pourrait s'envoler vers la Premier League. Courtisé par Arsenal, le milieu de terrain ghanéen ne verrait pas d'un mauvais œil un départ vers l'Angleterre. Sky Sports ajoute que les Gunners auraient déjà formulé une offre de 25 M€ + un joueur dont l'identité n'a pas filtré. Les Colchoneros en attendraient, eux, au moins 50 M€ et auraient d'ailleurs d'ores et déjà trouvé son remplaçant. Selon les informations de Ghana SoccerNet, les dirigeants madrilènes auraient ciblé le milieu de La Gantoise, Elisha Owusu, (22 ans) dont le contrat court jusqu'en 2023 en Belgique. À noter également que le milieu de terrain mexicain, Héctor Herrera (30 ans) n'entrerait plus non plus dans les plans de Simeone et aurait été invité à se trouver un nouveau point de chute.

Enfin, ça s'agite énormément en attaque, où Diego Costa (31 ans) serait poussé vers la sortie. Les émoluments de l'hispano-brésilien couplés à ses prestations en demi-teinte auraient convaincu les dirigeants madrilènes de s'en séparer. Seul problème, aucun offre concrète ne serait parvenue. Même son de cloche concernant Thomas Lemar (24 ans). Arrivé à l'été 2017, en provenance de Monaco, le champion du Monde 2018 n'a jamais convaincu chez les Colchoneros et serait prié de quitter le club. Mais à l'instar de son coéquipier de l'attaque, aucun club ne serait concrètement passé à l'action. De son côté, Victor Vitolo (30 ans) ne devrait pas non plus être conservé, en cas d'offre satisfaisante.

Autant de dossiers compliqués à gérer pour les dirigeants de l'Atletico. Finalement, seul Alvaro Morata (27 ans) a réussi à trouver un point de chute. L'Espagnol va s'engager dans les prochaines heures avec la Juventus, jusqu'à la fin de la saison. Il s'agirait d'un prêt payant de 10 M€ assorti d'une option d'achat de 55 M€. Un départ surprise qui obligerait l'Atlético à lui trouver un remplaçant. Deux joueurs feraient ainsi l'affaire. Luis Suarez (33 ans), serait l'un d'entre eux. D'accord avec le FC Barcelone pour la résiliation de son contrat, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu aurait fait volte-face et ne souhaiterait finalement pas renforcer un concurrent direct sans qu'il paye une indemnité de transfert. Un plan B aurait donc été trouvé mènerait à un autre international uruguayen, Edinson Cavani (33 ans). Des discussions auraient même déjà eu lieu entre le joueur et le club madrilène, ces dernières heures.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Sam Lammers (23 ans, PSV) s'est engagé avec l'Atalanta Bergame. L'attaquant hollandais rejoint le club italien contre un chèque de 9 M€. La DEA qui a également annoncé l'arrivée en prêt du latéral gauche Johan Mojica (28 ans). Le défenseur colombien est prêté par Girone pour la saison à venir. Un prêt avec option d'achat.

Villarreal et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur Jorge Cuenca (20 ans). Le joueur arrivé au Barça en 2017 s'est engagé pour 5 ans avec le sous-marin jaune et a été prêté dans la foulée à Almeria, jusqu'à la fin de la saison.

En Allemagne, Alexander Sørloth (24 ans) s'est engagé en faveur du RB Leipzig. Le désormais ex-attaquant de Crystal Palace, prêté la saison passée du côté de Trabzonspor, rejoint la formation allemande jusqu'en 2025, contre un chèque de 20 M€, hors bonus.

Enfin, c'est l'officialisation principale de la journée, Arturo Vidal (33 ans) est enfin un joueur de l'Inter Milan. Le milieu de terrain chilien s'est engagé avec les Nerazzurri contre un chèque d'environ 1 M€.

