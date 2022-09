Vidéo : le doublé de Raphinha !

Le Brésil régale au Parc des Princes ce mardi soir. Après un premier but de Raphinha, un deuxième signé Richarlison et un but de Neymar sur penalty, l'ailier du FC Barcelone s'est offert un doublé.

Après une belle action collective, partie de la gauche pour aboutir à droite, il a envoyé une mine du pied gauche qui n'a laissé aucune chance au gardien tunisien.