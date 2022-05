Ligue 1 : Nantes renverse Rennes et s'impose dans le derby

Ce mercredi soir (21h), le FC Nantes recevait le Stade Rennais dans un match en décalé comptant pour la 36e journée de Ligue 1. Les Nantais, qui ont remporté la Coupe de France samedi face à l’OGC Nice (0-1), n’ont plus rien à jouer en championnat cette saison, si ce n’était remporter le derby face au rival rennais. De leur côté, les hommes de Bruno Genesio, cinquièmes au coup d’envoi, se déplaçaient à La Beaujoire pour continuer d’espérer une qualification en Ligue des Champions. Les Canaris, en jaune, débutaient la rencontre en 3-5-2 alors que les Rennais, en maillot rouge, étaient alignés en 4-3-3.

Dans un début de match très disputé, c’était Rennes qui dominait les débats mais ne réussissait pas à concrétiser ses quelques situations, notamment à cause de la belle défense nantaise. Les Rouges et Noirs trouvaient finalement la faille, sur un centre en retrait de Benjamin Bourigeaud venant de la droite, Flavien Tait envoyait une frappe croisée dans le petit filet gauche de Lafont (32e, 0-1). Les visiteurs auraient pu doubler la mise, mais le coup franc excentré de Bourigeaud frappait l’extérieur du poteau des Canaris (41e). Mais c’était finalement Nantes qui égalisait. Après un gros travail sur le côté droit, Osman Bukari centrait fort devant le but pour Kalifa Coulibaly qui touchait le ballon et l’envoyait sous la barre transversale de Gomis (45e, 1-1). Les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos.

Des Rennais inefficaces

En début de seconde période, Flavien Tait aurait pu rapidement s’offrir un doublé mais la tentative du milieu français était parfaitement déviée du bout des gants par Lafont (47e), le Rennais a eu une seconde occasion quelques instants plus tard, cette fois bien servi au point de penalty, il n’a pas réussi à trouver le cadre (56e). C’était ensuite Laborde qui loupait l’immanquable. Sur un corner, l’attaquant rennais seul au second poteau ne réussissait pas à redresser dans le but sa reprise à bout portant (63e). Les Rouges et Noirs étaient finalement punis pour toutes leurs occasions loupées. Sur un corner joué à deux, Ludovic Blas déposait un beau centre au second poteau, Nicolas Pallois se muait alors en attaquant, et envoyait une superbe reprise de volée dans le but rennais (71e, 2-1).

Malgré leur domination, les joueurs de Genesio ne parvenaient pas à recoller au tableau d’affichage et buttaient toujours sur une défense nantaise galvanisée par le scénario de cette rencontre. Nantes résistait bien et réussissait à s’offrir une victoire de prestige dans ce derby devant ses supporters. Après cette contre-performance à l’extérieur, Rennes reste cinquième et loupe l’occasion de revenir à la hauteur de Monaco (3e), Nantes reste à la 9e place de Ligue 1. Les Rennais joueront un nouveau match décisif dans la course à l’Europe samedi soir face à l’OM (21h).