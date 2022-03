Juventus : Paulo Dybala s'est renseigné sur le PSG

«Dybala n'est plus au centre du projet Juve. Ses qualités n'ont jamais été discutées, mais d'autres choix ont été faits. Le marché des transferts de janvier a changé la structure technique de l'équipe. Le projet a subi quelques changements et une partie de ces changements concerne également Dybala, qui n'a pas été prolongé aujourd'hui.» Ces mots forts sont ceux de Maurizio Arrivabene, le PDG de la Juventus Turin. À l'instar sans doute d'un Kylian Mbappé, d'un Ousmane Dembelé ou encore d'un Paul Pogba, Paulo Dybala (28 ans) va donc quitter librement son club au 30 juin

C'est la fin d'un mariage de 7 ans faits de hauts et de bas entre la Joya et la Vieille Dame. Ces derniers mois, les relations s'étaient tendues entre les différentes parties. La faute aux exigences de l'international argentin (32 sélections - 2 buts) qui réclamait une forte revalorisation salariale. Le club turinois n'a donc pas cédé aux exigences du natif de Laguna Larga, qui a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 21 matches de Serie A cette saison.

Paulo Dybala s'est renseigné sur le PSG

Le départ étant entériné, reste désormais à savoir où l'Argentin va débarquer. La presse italienne s'est rapidement fait l'écho d'un intérêt prononcé de l'Inter Milan qui est prêt à mettre un salaire de 7 M€ nets pendant 5 ans pour l'attirer. L'AC Milan, l'Atlético de Madrid et même Tottenham, qui était proche de le recruter il y a quelques mois, sont sur sur le coup. Mais un autre courtisan intéresse la Joya : le Paris SG. Le club parisien avait déjà tenté le coup par le passé.

Il y a trois ans déjà, lors de son retour à Paris, Leonardo s'était mis d'accord oralement avec Dybala mais n'avait pu boucler son arrivée. Aujourd'hui, il n'y aurait plus d'indemnité de transfert à payer et Leonardo a toujours apprécié le joueur. Seul problème, et il est de taille, la situation précaire du directeur sportif parisien dont les jours semblent comptés. Reste que, selon nos informations, le futur ex-numéro 10 de la Juventus a déjà pris quelques renseignements auprès de son entourage sur le PSG. Affaire à suivre.