Ousmane Dembélé savoure la qualification exceptionnelle du PSG

Présent en zone mixte quelques instants après le véritable exploit du PSG à Anfield, Ousmane Dembélé a logiquement savouré la qualification des siens pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. «C’est exceptionnel», a tout d’abord lancé le numéro 10 parisien avant de revenir sur son but qui a rapidement relancé le club de la capitale. «Je vois Bradley (Barcola), je le lance en profondeur et après il y a un moment de flottement entre Konaté et Van Dijk et j’ai sauté devant pour la pousser». Relancé sur le scénario de cette double confrontation, l’ancien Rennais a également rappelé que le PSG a toujours cru en ses chances même après la défaite cruelle au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

«Le match aller nous a donné de la confiance malgré la défaite on voulait tout lâcher même à Anfield et on l’a fait. On a aussi fait le dos rond. En Premier League, Salah ou Darwin (Nunez) auraient peut être marqué mais pas ce soir c’est comme ça. C’est le foot c’est injuste. Ça me rappelle le scénario de Barcelone l’année dernière, ce sont des grands matchs dans des grands stades on a tout fait pour se qualifier et on l’a fait». Une joie que l’international français a également communiqué sur son compte Instagram quelques minutes plus tard : «une bien belle soirée… ALLEZ PARIS !!! 🔴🔵 🙌 Pas le moment de baisser le pied. On continue ! ✊»