Une porte de sortie s'ouvre pour Thiago Silva

L'histoire entre le Paris Saint-Germain et Thiago Silva, débutée en 2012, devrait prendre fin cet été. En effet, le défenseur central international brésilien et capitaine de l'écurie francilienne est en fin de contrat et selon toutes vraisemblances, il ne devrait pas être prolongé. Thomas Tuchel aimerait le conserver, il ne semble pas que ce soit le cas du directeur sportif brésilien du club de la Porte d'Auteuil, Leonardo. Par conséquent, les prétendants sont à l'affût.

La suite après cette publicité

Au premier rang de ceux-ci, on trouve son ancien club : l'AC Milan. Les Rossoneri peinent un peu à remonter sportivement et pourraient être attirés par le fait de récupérer un joueur qu'ils ont fait découvrir à l'Europe il y a maintenant près de dix années. Mais les Italiens ne sont évidemment pas les seuls intéressés par un joueur de cette expérience en fin de contrat et il semble que c'est en Turquie qu'on fait le forcing pour le faire signer.

Alex de Souza doit le convaincre

En effet, l'international auriverde fait la Une du journal turc Fotomaç ce dimanche matin. Le quotidien sportif explique que le Fenerbahçe est à la recherche d'un défenseur pour pallier les problèmes défensifs du club. Le Fener est à une piteuse septième position après 26 journées et a déjà encaissé 34 buts, bien loin des 20 de Galatasaray, par exemple. Et c'est tout naturellement qu'ils se sont tournés vers le joueur du Paris Saint-Germain.

S'il n'est pas expliqué qu’elles sont les intentions du joueur, son ami, Alex de Souza, qui a évolué dans le club turc entre 2004 et 2012, a été missionné pour essayer de le convaincre de rallier Istanbul l'année prochaine. « Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris », avait récemment déclaré sa femme. Reste à connaître la position définitive du PSG et surtout celle du joueur de 35 ans...