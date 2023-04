Le cas Maxence Caqueret tracasse l’OL

La suite après cette publicité

La saison est difficile pour tout le monde à l’OL. C’était le constat dressé par Laurent Blanc en conférence de presse ce mercredi, à deux jours de se rendre à Strasbourg. Si la situation s’est un peu améliorée en championnat et l’Europe plus si inaccessible, l’irrégularité de l’équipe, la passation de pouvoir au club, les fins de contrat de certains et l’ambiance difficile avec une partie des supporters sont autant de raisons qui donnent envie de vite entendre le coup de sifflet final de cet exercice. Maxence Caqueret est l’un des symboles de cet OL poussif. Il a pris du galon au fil des ans mais force est de constater qu’il est en train de passer à côté malgré son temps de jeu (34 matchs TTC, 1 but, 5 passes décisives). Ce que n’a pas manqué de souligner Laurent Blanc.

Pourtant, le coach français adore ce genre de profil qui plairait à n’importe quel technicien. Caqueret est un joueur d’équipe. «Je pense qu’il y a plusieurs raisons. C’est un garçon très généreux car il a une dépense d’énergie importante. Techniquement, il peut mieux faire. Je pense que son placement, c’est un faux problème. Souvent, on a joué à 3 milieux, avec des formules différentes dans lesquelles ils ont pas mal de liberté. Je pense que c’est son problème se situe au niveau de la concentration et de la technicité », assure le Cévenol. Malgré son arrivée en lieu et place de Peter Bosz, cette mauvaise passe dure.

Un nouveau statut difficile à digérer

Depuis la signature de sa prolongation (2027) en fin de saison dernière, les choses ont un peu évolué. À 23 ans, il fait désormais partie des cadres de l’effectif, lui le joueur formé au club. L’OL attend également plus de sa part, surtout qu’il possède également un salaire à la hauteur de son nouveau statut. Le contexte ne l’a pas aidé non plus. L’OL ne va pas bien depuis un moment maintenant mais Caqueret ne parvient pas à tirer son épingle du jeu non plus. Il commet même des erreurs qui coûtent cher, comme ce ballon perdu lors de la réception de Nantes en Ligue 1 le 17 mars dernier (1-1 score final). Avant cela, ses prestations face au PSG en septembre et à Marseille en novembre dressaient déjà ce constat.

«Mon statut a forcément évolué car j’entame ma quatrième saison en tant que professionnel et ma deuxième ou troisième saison où je joue beaucoup. Donc mon rôle a évolué et j’ai plus d’influence dans le vestiaire» nous confiait le milieu de terrain en décembre dernier, expliquant que cela se matérialisait «en prenant plus de [mes] responsabilités. D’abord, dans le jeu, et également dans le vestiaire ou sur le terrain en communiquant plus avec mes partenaires.» A deux, à trois ou à quatre dans l’entrejeu, Caqueret a essayé avec toutes les formules, il est tout simplement moins bien. Pour Laurent Blanc, il s’agit d’un problème de rôle sur le terrain. Selon lui, le Lyonnais devrait être un joueur plus porté vers l’avant.

Blanc à Caqueret : «tu peux marquer 10 buts par saison»

«Il y a peut-être des raisons personnelles aussi, il se sent moins bien, moins en confiance. Pourtant, c’est l’un de ceux qui a le plus joué. Je pense que c’est un milieu de devant, et pas de derrière. Il faut être armé pour jouer derrière. Je mémorise un match à Montpellier (22 octobre, 2-1 pour l’OL) où il gagne le match à lui seul. Il prend tout seul le couloir droit. Sa principale qualité, c’est sa qualité physique et athlétique car il est capable de courir sans arrêt. Il avait fini avec une fraîcheur physique incroyable. À lui de renouveler. Je pense qu’il peut le faire. À Brest, il marque mais il devrait marquer plus de buts» assure le coach qui voit bien plus grand pour le joueur de 23 ans.

«On l’a cantonné dans un rôle. Tu cours ok mais tu peux marquer 10 buts par saison. Je pense qu’il en est capable» poursuit-il. Souvent considéré à ses débuts comme un numéro 6 qui balaye la zone devant la défense, Caqueret gagnerait, à écouter Blanc, à monter d’un cran pour faire le lien avec l’attaque. «Il a un bon pied Max. Si vous analysez ses matchs, il est toujours dans l’effort et la générosité , c’est important pour un entraîneur. Ses axes de progression c’est de se projeter, de donner plus de balles de but, de marquer. À Lyon, on a beaucoup le ballon, c’est son axe de travail à mon avis. Il le sait. Il est intelligent, et très axé sur sa carrière. Il sait qu’il doit s’améliorer là.» Paroles d’entraîneur.