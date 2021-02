PSG - Nîmes Streaming : comment regarder le match en direct

Si nul ne sait qui diffusera la Ligue 1 Uber Eats dans les prochaines semaines, le championnat de France se poursuit. Place ce mercredi à la 23e journée de L1 avec plusieurs belles affiches dont un PSG-Nîmes très important pour le champion de France en titre. Défaite à la surprise générale dimanche face à Lorient (3-2), la bande à Mauricio Pochettino n’a pas le droit à l’erreur face à un autre mal classé sous peine de voir laisser filer l’OL et le LOSC qui suivent un train d’enfer depuis quelques semaines. Pour cette rencontre, le club parisien est décimé. Outre les absences de Marquinhos, Bernat, Keylor Navas et Marco Verratti, le coach argentin va devoir faire sans Neymar, suspendu. Si Di Maria et Mbappé seront présents au coup d’envoi, c’est une équipe forcément amoindrie qui va se présenter au Parc des Princes face à Nîmes et qui devrait évoluer en 4-4-2 avec un tandem quatuor offensif Sarabia, Mbappé, Kean, Di Maria. Le club gardois quant à lui, doit aussi faire avec une défense amoindrie et privée de plusieurs défenseurs tels que Loic Landre (blessé) ou encore Naomichi Ueda non qualifié.

Regarder PSG-Nimes en streaming direct

Bien que largement favori, le PSG devra se méfier d’une formation nîmoise qui alterne le bon (victoire à l’Orange Vélodrome contre l’OM (2-1) et le moins bon (lourde défaite 5-0 à Strasbourg). La bande à Jérôme Arpinon, actuellement lanterne rouge de L1 proposera son habituel 4-3-3 avec Renaud Ripart en pointe. Cette affiche est clairement en faveur du PSG ces dernières saisons. Les Parisiens ont notamment remporté 8 des 13 confrontations au Parc face aux Crocodiles et n’ont perdu qu’une fois dans toute leur histoire. Et la diffusion à la télévision de ce choc de haut de tableau de L1 se fera sur la chaîne Canal + en France, ce mercredi soir à 21h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club francilien ou du club gardois et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match PSG vs Nîmes en streaming en live et en direct tout à fait légalement. En effet, il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, smartphone ou même tablette. La rencontre sera donc disponible via l'application gratuite My Canal.

Idéal donc pour ceux qui sont confinés chez eux ou en manque d'occupation ou qui souhaitent regarder en toute discrétion cette rencontre de prestige qui sera arbitrée par le très jeune François Letexier. L'homme en noir de 31 ans sera assisté par Cyril Mugnier et Christophe Mouysset. Mathieu Vernice officiera comme quatrième arbitre. L'arbitrage vidéo sera confié à Jérémie Pignard et Guillaume Debart.

