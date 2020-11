Marco van Basten compare Messi et Griezmann à des pâtissiers

Antoine Griezmann et Lionel Messi ne traversent pas leur meilleur moment sur le terrain en ce moment. C'est surtout flagrant pour le deuxième cité, puisque le Français n'a lui jamais vraiment convaincu à Barcelone. De quoi faire réagir Marco Van Basten, qu'on ne présente plus, et qui n'a pas hésité à tacler les deux hommes dans un entretien accordé à Ziggo Sports.

« Messi joue mal, Griezmann et lui jouent comme des pâtissiers. Messi n'est pas content de sa situation à Barcelone. Et il y a le problème avec Griezmann. C'est une addition de tous ces facteurs. On ne voit pas le Messi qu'on connaît », a lancé le légendaire buteur néerlandais. Le Français et l'Argentin apprécieront...