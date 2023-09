L’incroyable cadeau offert par Brighton à Mitoma

Avec 9 points sur 12 possibles en Premier League, Brighton a très bien entamé sa campagne de Premier League. À l’image d’une exceptionnelle saison dernière (6e du championnat), les Seagulls sont bien déterminés à jouer les trouble-fêtes cette année encore. Parmi les acteurs majeurs du succès récent des hommes de Roberto De Zerbi : Kaoru Mitoma. Ce dernier vient d’être récompensé d’un cadeau XXL.

La suite après cette publicité

Et pour cause, le Japonais a déjà marqué un but tout en délivrant trois caviars en quatre journées de Premier League. Des statistiques impressionnantes qui font de lui le Player of The Month (joueur du mois) à Brighton. En guise de félicitations, le club anglais a offert une Porsche d’exception à son ailier virevoltant. De quoi récompenser et surtout donner envie aux Seagulls de réaliser de grandes performances les mois prochains.