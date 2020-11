Liverpool : Andrew Robertson blessé à son tour avec sa sélection

L'hécatombe continue à Liverpool, on va finir par croire qu'Anfield est installé sur un cimetière indien. Déjà privés de 3 de leurs 4 défenseurs titulaires que sont Virgil Van Dijk (genou), Joe Gomez (genou) et Trent Alexander-Arnold (mollet), les Reds vont devoir encaisser un nouveau coup dur, avec la blessure d'Andrew Robertson.

Le latéral écossais, après avoir aidé son pays à se qualifier pour le prochain Euro, est absent du groupe pour affronter la Slovaquie en Ligue des Nations. Steve Clarke, son sélectionneur, a évoqué une gêne aux ischio-jambiers en conférence de presse. Un nouveau cadre dont Jürgen Klopp va devoir se passer, avec également les blessures de Fabinho et Thiago Alcantara, et le test positif au Covid-19 de Mohamed Salah.

Team news is in from Trnava – here's your Scotland team taking on Slovakia in the UEFA #NationsLeague this afternoon.#SVKSCO pic.twitter.com/Nm42tWg6o4