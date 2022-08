Le Stade Brestois recrute Islam Slimani

Islam Slimani rebondit en Bretagne ! Après avoir résilié son contrat avec le Sporting Portugal, l'attaquant algérien de 34 s'est engagé pour une saison (+ une en option) avec le club brestois. Il retrouve ainsi le championnat de France, dans lequel il a déjà évolué sous les couleurs de l'AS Monaco et de l'Olympique Lyonnais. À Brest, le buteur portera le numéro 13.

« J’ai parlé avec Greg (Lorenzi) et le coach et j’ai senti de la confiance de leur part, c’est ce qu’il y a de plus important dans le football. Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, ça va m’aider à me surpasser et je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience » a-t-il expliqué.