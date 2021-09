Wolverhampton : le grand retour en forme d'Adama Traoré

La suite après cette publicité

Avec seulement 3 buts et 3 passes décisives en 41 matches l'an dernier, Adama Traoré a livré une saison très pauvre avec Wolverhampton. L'ailier espagnol de 25 ans n'était clairement pas épargné par la critique et un départ de Wolverhampton semblait certain. Ainsi, le FC Barcelone, Tottenham et Leeds United ont suivi le dossier mais les premiers n'ont pas eu les fonds nécessaires tandis que les deux autres ont privilégié d'autres pistes. Resté à quai, le demi-finaliste du dernier Euro n'a pas manqué de rebondir.

Sorti de son traditionnel côté droit par Bruno Lage afin d'être positionné côté gauche, Adama Traoré sort de prestations intéressantes. Même s'il n'a pas encore ouvert son compteur et que les Wolves ont connu trois défaites en Premier League, il a apporté le danger en permanence avec un rôle bien plus proche du but adverse que celui qu'il occupait avant. «Je peux sentir qu'Adama est un grand joueur, un grand homme, il veut s'améliorer. Je pense que nous travaillerons ensemble pour améliorer cela», avait notamment lâché son coach Bruno Lage après la première journée contre Leicester. Retrouvant ses sensations, le demi-finaliste de l'Euro 2020 avec la Roja a retrouvé la sélection avec une entrée contre la Suède.

Adama Traoré et Ruben Neves étaient sur le départ

Convainquant ses coachs Bruno Lage et Luis Enrique, il a aussi mis dans la poche ses dirigeants. Dans une longue interview pour The Athletic, le patron des Wolves, Jeff Shi est revenu sur la situation d'Adama Traoré et celle de son coéquipier Ruben Neves, qui sort aussi d'une saison compliquée. Le président du club anglais a loué l'importance de Bruno Lage qui a permis de relancer ces deux joueurs : «en ce qui concerne Neves et Traoré… cela aurait pu arriver sans les efforts de Bruno. Il a fait un excellent travail pour les faire progresser, donc après la nette amélioration, nous pouvons voir que l'histoire sera différente, ils ont l'air d'apprécier leur football.»

Satisfait du retour en forme de ses poulains, il a avoué qu'un départ de Wolverhampton était dans les tuyaux pour Adama Traoré et Ruben Neves : «nous pensions que nous pourrions peut-être les vendre s'ils étaient dans une mauvaise passe, peut-être que, comme Diogo, ils avaient besoin de changement. Mais maintenant je sens qu'ils sont dans une bonne dynamique, entamant un nouveau cycle, alors pourquoi vendre ? Les choses peuvent changer en fonction de la forme des joueurs. Nous ne vendons pas seulement pour de l'argent. Nous vendrons des joueurs dont nous pensons qu'ils ont atteint un sommet, ou atteint leur plafond, chez les Wolves.» L'effet Bruno Lage se fait déjà ressentir malgré les résultats et ce ne sont pas Adama Traoré ni le club anglais qui vont s'en plaindre.