La Fiorentina veut tenter le pari Thomas Müller

Après vingt-cinq années de fidélité au Bayern Munich, Thomas Müller vit ses dernières semaines sous le maillot bavarois. Et à 35 ans, l’Allemand ne semble pas prêt à ranger les crampons. Selon les informations de BILD, la Fiorentina serait en train d’explorer la possibilité de faire venir le champion du monde 2014 à Florence. Une première approche aurait déjà été effectuée auprès de l’entourage du joueur, dont le contrat expire en juin prochain.

L’homme aux 33 trophées et plus de 740 matchs avec le Rekordmeister a officialisé son départ, regrettant que le club ait choisi de ne pas entamer de discussions pour une prolongation. Toujours animé par l’envie de jouer, Müller pourrait donc découvrir un nouveau championnat, lui qui n’a jamais quitté l’Allemagne depuis ses débuts. Si l’opération se concrétise, ce serait un joli coup pour la Viola… et un sacré pari.