Le PSG porte à bout de bras la France à l’indice UEFA

C’est ce qu’on appelle un écrémage en règle. Au sortir de cette nouvelle semaine de coupes d’Europe, la délégation française a perdu la moitié de ses forces en présence. La plus grosse déception vient sans doute de l’Olympique Lyonnais, locomotive tricolore depuis le début de la saison en Ligue Europa, qui a vu son beau parcours s’arrêter net face au Celta Vigo après une défaite 0-2 logique au Groupama Stadium, en ayant joué à 10 pendant plus d’une heure. Le constat est tout aussi amer pour le LOSC, logiquement sorti par Aston Villa sur le même score (2-0). Deux éliminations sèches qui privent la France de précieux pourvoyeurs de points pour le sprint final d’une C3 qui n’avait jamais semblé autant à la portée des clubs français.

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La locomotive PSG fonce à toute allure, Strasbourg toujours là

Heureusement, l’arbre parisien est venu cacher la forêt de déceptions. Le PSG a rappelé à l’Europe entière qu’il restait notre principal porte-étendard en signant une qualification folle et autoritaire face à Chelsea. Une victoire éclatante et sans appel (0-3) sur la pelouse de Stamford Bridge qui permet au club de la capitale de porter seul les espoirs de la France en Ligue des Champions. En quart de finale, les hommes de Luis Enrique tenteront d’arracher une place en 1/2 finale face à Liverpool.

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Dans l’ombre des projecteurs de la C1, le RC Strasbourg continue son bonhomme de chemin en Ligue Europa conférence. Les Alsaciens ont obtenu leur qualification au forceps en arrachant un nul précieux (1-1) face aux Croates de Rijeka à la Meinau. Ce qui devait être une formalité s’est transformé en combat. Mais l’essentiel est là et Strasbourg affrontera Mayence en 1/4 de finale. Une résilience qui fait du bien à l’indice et qui permet à la France de conserver un deuxième représentant sur la scène européenne.

L’étau se resserre, le retard s’accumule pour la France

Mais il ne faut pas se voiler la face : avec seulement 2 clubs encore en lice sur les 7 engagés au départ, la fin de saison s’annonce extrêmement compliquée pour le coefficient tricolore. La dynamique est mathématique. Pendant que la France va devoir diviser les points de ses deux rescapés par 7, ses concurrents directs avancent en meute : l’Angleterre compte encore 5 clubs, et surtout, le Portugal et l’Allemagne conservent 3 cartouches. La France est désormais 6e sur la saison en cours (16,392 points), loin derrière l’Italie et le Portugal. Si la 5e place au général sur cinq ans (81,569 points) est sécurisée pour l’instant face aux Néerlandais, la perte de vitesse par rapport au Top 4 européen est flagrante. La France va continuer de perdre du terrain, et chaque point gratté par Paris et Strasbourg relèvera désormais de la survie.

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Si le ciel s’assombrit au-dessus de l’Hexagone, le soleil brille de mille feux de l’autre côté des Pyrénées. L’Espagne, pourtant raillée depuis quelques mois sur la perte de vitesse de son championnat, affiche en effet une santé insolente avec encore six représentants qualifiés pour les quarts de finale sur les huit engagés initialement. Une densité tout aussi impressionnante qu’inattendue qui consolide sa place de dauphin sur la saison et au général. Mais la véritable menace pour l’avenir de la France vient bel et bien du Portugal. Avec trois clubs encore en lice, les Lusitaniens (18,900 points cette saison) creusent l’écart sur la France (16,392 points) sur l’exercice en cours. Une échappée qui ne prête pas à l’optimisme : la dynamique est en leur faveur, et les points perdus cette année risquent de peser lourd lorsque les anciennes saisons seront effacées du bilan comptable.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2025/26 (Entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison. Arrêté au 20/03/2026)

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-1. Angleterre 24,791 points (5/9)

-2. Espagne 20,281 points (6/8)

-3. Allemagne 19,428 points (5/7)

-4. Portugal 18,900 points (3/5)

-5. Italie 18,714 points (2/7)

-6. France 16,392 points (2/7)

-7. Pologne 15,750 points (0/4)

-8. Grèce 13,800 points (1/5)

-9. Danemark 12,250 points (0/4)

-10. Chypre 12,156 points (0/4)

…

-14. Pays-Bas 9,812 points (1/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2021 et 2026) :

-1. Angleterre 115,630 points

-2. Italie 99,660 points

-3. Espagne 95,234 points

-4. Allemagne 90,545 points

-5. France 81,569 points

-6. Portugal 71,566 points

-7. Pays-Bas 67,762 points

-8. Belgique 62,250 points

-9. Turquie 51,875 points

-10. Rep.Tchèque 48,525 points