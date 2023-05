Mercato : le PSG déjà résigné pour Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Juin 2022. Alors en fin de contrat en juin 2023, Leandro Paredes voit son contrat prolongé automatiquement d’une saison au PSG. Dans son esprit, hors de question de quitter Paris et son confort de vie, lui le grand ami de Léo Messi. Dans une émission à la radio argentine, il affirmait alors : « je reste au PSG la saison prochaine ». Mais Luis Campos et Christophe Galtier, les nouveaux décideurs du mercato parisien, en décidaient autrement et l’envoyaient en prêt payant (5 M€) du côté de la Juventus Turin avec une option d’achat non obligatoire.

À l’instar du club turinois, l’ancien joueur du Zenit a connu une saison très compliquée malgré un titre mondial glané avec l’Argentine au Qatar, où il a été titularisé à trois reprises (face à l’Arabie Saoudite en poules, face aux Pays-Bas en 1/4 de finale et contre la Croatie en 1/2) et est entré en jeu en finale contre la France. De quoi donner du baume au coeur à ce milieu de terrain rugueux, capable de faire dégoupiller son adversaire.

Des tensions avec Allegri… mais une envie de rester à la Juve

Plutôt intéressant avec l’Albiceleste, le champion du Monde 2022 est retombé dans ses travers à la Juventus, où il a fait parler son inconstance et son incapacité à briller dans l’entrejeu turinois. Massimiliano Allegri l’a d’ailleurs bien compris puisqu’il a disputé certes 30 matches toutes compétitions confondues avec la Juventus mais n’a été titularisé qu’à 13 reprises. Un manque de considération de la part du coach italien qui avait d’ailleurs fait péter les plombs à Leandro Paredes, qui s’en était pris ouvertement à Allegri lors d’un entraînement.

Pour autant, la semaine dernière le milieu de terrain de 28 ans avait indiqué au micro de DAZN qu’il souhaite ardemment rester à la Juve la saison prochaine. «Je ne sais pas si je vais rester (à la Juve), j’espère que l’on trouvera la meilleure solution pour tous. Je suis heureux à Turin, ma famille aussi, on espère donc rester», expliquait-il, espérant continuer à évoluer aux côtés de son ami Angel Di Maria.

À Paris, on s’attend déjà à récupérer Paredes…

Englué dans des problèmes extra-sportifs et avec de nombreuses sanctions qui planent encore au-dessus de sa tête, le club turinois n’a pas fait de Paredes l’une de ses priorités, surtout à la vue du salaire énorme du joueur (9 M€ brut, 5 M€ net pris en charge entièrement par la Vieille Dame). Vu le rendement du joueur, pas sûr du tout que la Juve veuille à la fois s’attacher les services d’un joueur estimé à 15 M€ et dont le salaire paraît hors sol par rapport à son apport sur le terrain.

Du côté du PSG, on ne se fait d’ailleurs pas d’illusions. Selon nos informations, le club de la capitale, qui avait dépêché Pasquale Sensibile à Turin pour Juve-Séville en vain puisque Paredes n’est pas entré en jeu, est quasiment assuré de récupérer un joueur qu’il ne souhaite absolument pas conserver, surtout au vu des relations fraiches qu’entretient Paredes avec certains joueurs du PSG dont Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Un casse-tête à venir pour Luis Campos, qui n’a jamais été le meilleur pour se débarrasser de ses indésirables. Il devrait indiquer le chemin du loft au champion du monde en compagnie d’autres prêtés soumis au même sort, tels que Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, etc. À moins que son statut de champion du monde ne lui ouvre la porte de l’Arabie Saoudite ou d’une autre destination exotique… À suivre.