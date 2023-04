Juve : énorme clash entre Massimiliano Allegri et Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Nerfs à vif du côté de la Juventus Turin. Ce lundi, lors de l’entraînement de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri et Leandro Paredes se sont vivement disputés. Selon des informations de la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de 28 ans a été nerveux tout au long de la séance dirigée par le coach italien. En rentrant au vestiaire, le champion du monde 2022 n’a pas pu contenir sa colère et s’en est pris à son mentor.

Le joueur, actuellement prêté par le PSG, a reproché à l’entraîneur de 55 ans son faible temps de jeu avec la Juve cette saison. Le ton entre Paredes et Allegri est tellement monté que l’Argentin n’a pas participé au déjeuner organisé avec les familles des joueurs et du staff autour d’un barbecue. Avec ce débordement, il ne fait quasiment plus aucun doute que le natif de San Justo va plier bagage en fin de saison.



