OM-OL : Jean-Michel Aulas veut de grosses sanctions contre l’OM

Ce fut un dimanche soir à oublier pour le foot français. Fabio Grosso en sang, cars de supporters caillassés, chants racistes des fans de l’OL… Une journée noire pour notre football. Depuis, et en attendant les sanctions, les réactions sont nombreuses, d’un côté comme de l’autre. Beaucoup de supporters attendent notamment de savoir si le match sera rejoué, et si oui, quand. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Jean-Michel Aulas a donné son avis.

La suite après cette publicité

« Il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer », a-t-il lancé, avant d’expliquer attendre de grosses sanctions : « je laisse aux gens qui en ont la responsabilité de décider de le faire en leur âme et conscience. Mais il faut une sanction très grave. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. Fabio aurait pu perdre un oeil ». C’est plutôt clair.