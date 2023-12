AS Rome : José Mourinho avait tout prévu contre Naples

Quelques jours après son revers essuyé à Bologne (0-2), l’AS Rome espérait se remettre dans le sens de la marche devant son public face à Naples pour rester au contact des places européennes. Au terme d’une rencontre électrique, marquée par les expulsions de Matteo Politano et de Victor Osimhen en seconde période, les Giallorossi l’ont emporté (2-0) grâce à des réalisations de Lorenzo Pellegrini (76e) et de Romelu Lukaku (90e+6). Si ce succès permet aux hommes de José Mourinho de doubler les Napolitains au classement et de s’installer au 6e rang, le technicien portugais estime qu’il avait tout prévu pour contre-carrer les plans adverses.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Rome 28 17 11 8 4 5 30 19 7 Naples 27 17 7 8 3 6 28 21

«Trois points qui nous laissent là, je savais que nous allions gagner. Nous avons marqué deux buts incroyables en deuxième mi-temps, nous avons toujours eu le contrôle face à une équipe qui était bien supérieur techniquement à la nôtre. Ensuite, en supériorité numérique, nous avons profité de la situation pour faire des changements. Bove ? Il n’est pas rapide mais il a une sacrée endurance. Nous avons décidé d’aligner Lukaku et Belotti pour avoir plus de profondeur. Ensuite, à onze contre dix, j’ai mis Azmoun avec Pellegrini et El Shaarawy pour avoir plus de technique. J’ai beaucoup aimé l’équipe après une dure semaine de travail. Je les ai trouvés mieux préparés, ils ont gagné beaucoup de duels. C’est une très belle victoire», s’est félicité le «Spécial One» en conférence de presse d’après-match.