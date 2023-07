Newcastle : les adieux larmoyants d’Allan Saint-Maximin

Alors qu’il ne manque plus que l’officialisation pour acter son départ vers Al-Ahli, Allan Saint-Maximin a sûrement vécu ses derniers jours sous les couleurs de Newcastle. Arrivé chez les Magpies en 2019, l’ancien de l’ASSE a disputé 123 matches et inscrit 13 buts.

Sur ses réseaux sociaux ce samedi, l’attaquant français de 26 ans a posté un message touchant envers les supporters et le club de Newcastle : «Il y a 4 ans, j’ai porté le maillot de Newcastle pour la première fois. À ce moment-là, je n’avais pas réalisé que non seulement j’étais sur le point de devenir un joueur de Newcastle, mais j’étais aussi sur le point de devenir un Geordie. Vous pourriez penser « beau message d’adieu », mais le sentiment est plus profond que tous les mots que je pourrais dire, dès les premiers mois où j’ai rencontré les habitants de cette ville, je les ai vraiment compris et j’ai embrassé leur passion inébranlable, c’est pourquoi c’était si important pour moi de tout donner et si cela signifiait jouer blessé ou même ne pas faire de statistiques, je m’en fichais tant que cela aiderait mon équipe. Croyez-moi, j’ai craqué pour Newcastle, j’ai eu de belles opportunités de partir pendant les jours sombres, mais c’était trop tard j’étais déjà amoureux, je voulais, j’avais besoin, J’ai dû rester pour aider mon équipe à sauver le club de la relégation en Premier League, car cela signifiait le monde pour moi.(…) J’ai lu tous vos messages, merci et même si ce chapitre est terminé, l’histoire ne s’arrête jamais. Newcastle est à la maison maintenant, je continuerai d’être votre plus grand supporter, je regarderai chaque match et tant que le club continuera de gagner, je serai l’homme le plus heureux du monde… et c’est sûr que vous me reverrez. Je t’aime, je t’aime sincèrement, je t’aime comme un frère Geordie. Geordie un jour, Geordie toujours.»

