OL - LOSC : les compositions officielles

Clôture de la 13ème journée de Ligue 1 avec le déplacement de Lille sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium ce dimanche soir (rencontre à suivre en direct sur FM). Deux opposés s’affrontent en cette fin de week-end. D’un côté les Lyonnais sont la lanterne rouge du championnat avec 7 points et une seule victoire même si celle-ci date de la dernière journée de championnat et peut permettre aux joueurs de Grosso de lancer une série positive pour sortir du gouffre. Les Lyonnais passeraient devant Clermont s’ils gagnent. De l’autre les Lillois sont aux portes du podium à 4 points de Monaco et peuvent revenir à une longueur en cas de succès contre l’OL. Mais la série n’est pas forcément bonne pour les hommes de Fonseca qui restent sur 3 matchs nuls d’affilée.

Grosse cherche toujours la bonne formule pour mettre ses joueurs en valeurs et sortir de cette zone rouge. Contre Lille, il met en place un 4-3-3 avec O’Brien titulaire en défense avec Diomandé. Au milieu Diawara, Caqueret et Alvero derrière un trio offensif composé de Nuamah, Kadewere et Lacazette. Fonseca, lui, devra faire sans son taulier André qui est suspendu. C’est donc Bentaleb et Gomes qui formeront la paire devant la défense dans le 4-2-3-1 du technicien portugais. Santos et Gudmundsson sur les côtés de la défense, Zhegrova et Cavaleiro sur les ailes puis Yazici en soutien de David.

Les compositions d’équipes :

OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, O’Brien, Henrique - Alvero, Caqueret, Diawara - Nuamah, Lacazette (cap.), Kadewere.

LOSC : Chevalier - Santos, Yoro, Ribeiro, Gudmundsson - Gomes, Bentaleb - Zhegrova, Yazici, Cavaleiro - David (cap.).