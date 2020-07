LOSC : le temps presse pour Victor Osimhen

L'été passé, le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) venait de clore une saison exceptionnelle qui les avait vu finir à la seconde position derrière le Paris Saint-Germain et donc qualifiés pour la Ligue des Champions. Lors de ce même mercato d'été, les Dogues vendaient Rafael Leão à l'AC Milan et surtout Nicolas Pépé du côté d'Arsenal. Pour renforcer son secteur offensif, Luis Campos décidait d'aller recruter un jeune attaquant nigérian de Charleroi.

Son nom ? Victor Osimhen. Vous le connaissez bien puisqu'il a terrorisé les défenses de Ligue 1 cette saison. L'ancien de l'écurie belge de 21 ans a joué 35 rencontres cette saison dont 33 titularisations, toutes compétitions confondues et a trouvé le chemin des filets à 17 reprises (2 penalties), offrant au passage deux passes décisives. Il avait donc tout, après sa première saison chez un membre du Big 5 européen, pour affoler le marché estival.

Rendez-vous le 16 juillet pour la DNCG

La piste la plus chaude mène au Napoli, qui semble prêt à débourser la bagatelle de 80 millions d'euros pour le récupérer. Mais pour le moment, on se refuse à tout commentaire en Italie. « Osimhen ? Il a différentes caractéristiques. Quand il arrivera, je vous expliquerai. Pour l'instant, il appartient toujours à Lille », a lâché l'entraîneur du Napoli, Gennaro Gattuso en conférence de presse d'après-match ce mercredi soir. Car le joueur, lui, hésite.

Il a demandé un temps de réflexion, mais son club, Lille, n'en a pas vraiment. En effet, la direction de contrôle de gestion des clubs (DNCG) s'attend à ce que les Dogues cèdent quelques joueurs et gagne plus de 150 millions d'euros aux dernières nouvelles. Il semblerait aussi que la date butoir est le 16 juillet, date à laquelle le club nordiste doit envoyer des documents complémentaires à l'instance de contrôle, qui le guette avec attention. Outre Osimhen, Gabriel, le défenseur est aussi candidat au départ, comme un certain nombre d'autres éléments. Les prochains jours vont être chauds dans la cité lilloise.