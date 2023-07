JT Foot Mercato : Arsenal continue de miser gros sur le marché des transferts

Arsenal va tout rafler sur le mercato

Un des joueurs qu’Arsenal voulait verrouiller c’est bien sûr William Saliba ! Aux dernières nouvelles, même si le défenseur était très sollicité, il serait tombé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat de 3 années, soit jusqu’en 2027. Cela devrait être officialisé dans les prochains jours, de même que la prolongation de Reiss Nelson ! Autre officialisation qui pourrait être annoncée dans les prochains jours par Arsenal, c’est le transfert de Jurriën Timber ! En effet, un accord a été trouvé avec l’Ajax Amsterdam autour d’un montant de 47 millions d’euros, bonus compris. Les Gunners aimeraient également signer au plus vite Declan Rince, l’un des feuilletons de l’été ! Selon Skysports, Arsenal et West Ham sont tombés d’accord autour d’un transfert de 120 millions d’euros, bonus compris ! Le milieu de terrain serait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire des Gunners, et le deuxième joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League après Enzo Fernandez. Mais ce n’est pas tout, les Londoniens pistaient également Moisés Caicedo de Brighton ! Même si la bataille est loin d’être réglée pour l’Équatorien, Chelsea et Manchester United dont très chauds sur lui ! D’autant qu’Arsenal aurait jeté son dévolu sur un autre milieu de terrain et il s’agit d’Aurélien Tchouaméni ! D’après Mundo Deportivo, les Gunners sont fans du joueur, ils pourraient même passer à l’action et faire une offre à hauteur de 100 millions d’euros. Décidément, le club d’Arsenal a décidé de changer de dimension vu ce mercato très offensif. Et ce n’est pas tout, le club londonien pourrait également se mêler à la bataille pour Kylian Mbappé ! Un nouvel acteur assez surprenant sur ce dossier qui semblait être seulement une bataille à deux entre Paris et Madrid ! D’après un média anglais du nom de Footballtransfers, Arsenal fait partie des admirateurs du Français et pourrait donc concurrencer le Real Madrid.

L’Inter Miami pille l’Europe

Sergio Ramos est libre de tout contrat et peut s’engager où bon lui semble ! Et justement d’après la presse espagnole, on sait quel nouveau défi il voudrait relever l’an prochain. Selon Sport, il a été question d’un retour à Séville dans son club formateur, ou d’un départ en Arabie saoudite, même une possible arrivée en Premier League avait été évoquée, mais il n’en serait rien. En effet, l’ancien défenseur du PSG aurait choisi la MLS et une franchise qui a la côte en ce moment, puisqu’il s’agit de l’Inter Miami, pourtant à la traîne au classement la saison passée. Il retrouverait là bas, Lionel Messi et Sergio Busquets ! Mais ce n’est pas tout puisque Jordi Alba pourrait arriver en Floride en même temps que lui. La franchise de David Beckham prend de plus en plus des accents de maison de retraite de la Liga !

Les officiels du jour

Marcus Thuram s’est engagé avec l’Inter Milan ce samedi ! Il a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2028. Il est arrivé libre chez les Nerazzurri, où il va percevoir un salaire annuel net de 6 millions d’euros. Toujours en Italie, Stephan El Shaarawy prolonge l’aventure avec l’AS Roma ! L’attaquant italien l’a annoncé lui-même via une vidéo postée sur son compte Twitter, il est désormais lié à la Louve jusqu’en juin 2025. Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Nantes, Sébastien Corchia a trouvé un nouveau point de chute. En effet, il a signé à Amiens pour les deux prochaines saisons ! Liverpool boucle le transfert de la pépite hongroise de 22 ans Dominik Szoboszlai en provenance du RB Leipzig pour 70 millions d’euros.