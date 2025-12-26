Menu Rechercher
Décès Jean-Louis Gasset : les mots forts de Pierre-Emerick Aubameyang

C’est la triste nouvelle de cette fin d’année. Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi 26 décembre, à l’âge de 72 ans. Figure emblématique du football français, le technicien français avait repris les rênes de l’Olympique de Marseille en février 2024, après le limogeage de Gennaro Gattuso.

Parmi les joueurs phocéens, Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à rendre hommage à son ex-manager qu’il avait connu lors de son premier passage en Canebière, lors de la saison 2023-24. «Un regard suffisait !!! Merci coach, tu vas nous manquer. Monsieur Gasset», a réagi l’international gabonais sur sa story Instagram, sous une vidéo aux côtés de Jean-Louis Gasset, à l’OM.

