Manchester City : Pep Guardiola est détruit psychologiquement

Même lorsque son équipe gagne, Pep Guardiola se fait des nœuds au cerveau. Alors que Manchester City a écrasé le Bayern Munich à l’Etihad Stadium (3-0) ce mardi, en quart de finale aller de Ligue des Champions, le technicien catalan a confié après la rencontre avoir vécu une soirée éprouvante et très agitée sur son banc.

«Pendant 55/60 minutes, ça a été un match très serré, a-t-il d’abord rappelé. En début de seconde période, ils se sont créé les meilleures occasions mais on a fait quelques corrections et on a marqué trois buts magnifiques, a-t-il ajouté, avant d’évoquer son état émotionnel pendant la rencontre. Émotionnellement, je suis détruit, j’ai pris dix ans aujourd’hui. Maintenant, je dois me reposer, on a un jour de repos et il faudra préparer Leicester. On ira à Munich pour marquer un but et gagner le match pas pour défendre notre avance.»

