Le PSG commence à jeter l'éponge pour Sergio Ramos

Sergio Ramos revêtira-t-il un jour la tunique parisienne ? C'est une question que de plus en plus de supporters parisiens commencent à se poser, puisque le défenseur espagnol, miné par les pépins physiques, n'a toujours pas pu défendre les couleurs du club dans lequel il est arrivé l'été dernier. Entre communication floue du Paris Saint-Germain et informations pas rassurantes venues d'Espagne, il y a de quoi se poser des questions en tout cas.

Leonardo s'est récemment offert une sortie médiatique accusant notamment la presse du pays voisin de vouloir déstabiliser les Parisiens, mais pour l'instant, on attend encore Ramos sur le pré... Et les dernières informations parues dans le quotidien l'Equipe ce dimanche ne sont pas vraiment bonnes...

Le PSG n'y croit plus ?

Le quotidien sportif indique ainsi qu'en interne, on est de moins en moins optimiste quant au défenseur espagnol de 35 ans. Le média n'en dit pas vraiment plus, mais visiblement, les décideurs et le staff parisiens ont de moins en moins d'espoir de voir l'ancien du Real Madrid retrouver son meilleur niveau.

De quoi soulever de nombreuses questions autour de celui qui a signé pour deux ans avec un salaire d'un peu plus de 10 millions d'euros net par saison, et avec le temps, c'est Florentino Pérez qui semble être le grand gagnant de ce feuilleton qui avait fait couler tant d'encre. Force est de constater que pour l'instant, les médias espagnols avaient bel et bien raison au sujet de celui qui n'a joué que 5 matchs en 2021...