OM : Gennaro Gattuso donne les raisons du coup de mou contre Brighton

La suite après cette publicité

On a connu des débuts plus faciles pour un entraîneur fraîchement nommé. Gennaro Gattuso est lui arrivé dans une ambiance devenue délétère entre la direction et les supporters, au cœur d’une mauvaise série de résultats et en amont d’un enchaînement de rencontres difficiles (Monaco, Brighton). Après la défaite encourageante face à l’ASM (3-2), l’OM de Gattuso a enchaîné par un nul frustrant contre Brighton (2-2). Une première période très intéressante, avec beaucoup d’envie, et puis une seconde beaucoup plus délicate.

Interrogé en conférence de presse, Gattuso, très calme, a livré son analyse de la rencontre, et a clairement fait comprendre que les remplacements effectués avaient déséquilibré son équipe, vers l’heure de jeu. « Il faut réussir à courir pendant 90 minutes. Avant les changements, on courait de manière différente, on avait une pression différente. Elle n’était plus aussi bonne après les changements. Ce qu’on a alors fait, ce n’est pas forcément ce qu’on avait préparé. Après la 60e minute, on a changé la manière dont on pressait, et contre Brighton, on est puni tout de suite. J’ai beaucoup de respect envers Marcelino et son staff, mais c’était un jeu différent. A l’heure actuelle, les joueurs ont 60-70 min dans les jambes pour presser haut. »

À lire

OM : la justice a reçu la plainte de Pablo Longoria

Gattuso a ciblé les améliorations

Le constat était effectivement celui d’une baisse de rythme flagrante à l’heure de jeu, comme si les joueurs olympiens n’avaient pas la caisse pour maintenir le style voulu par Gattuso. Elégant, malgré plusieurs questions sur le sujet, le coach italien n’a pas voulu incriminer son prédécesseur Marcelino sur la préparation physique. « Je pense que c’est une bonne base cette première période. Si ça avait été le premier match de championnat, j’aurais été content, mais ce n’est pas le cas. Dans ma tête, c’est très clair ce qu’on doit améliorer.»

La suite après cette publicité

« Ce sont des choses nouvelles à apprendre. Cela prend du temps, cela ne fait qu’une semaine. Il y a une marge de progression. L’état d’esprit était bon et la performance était bonne mais ça n’a pas suffi », a-t-il regretté. Gattuso espère désormais remporter son premier match avec l’OM, avec la réception du Havre dimanche. Mais il a tenu à prévenir : « pour finir, il faut aussi qu’on soit en mesure de changer le type de pressing qu’on fait. Contre Le Havre, ce sera différent. Il faut apprendre à jouer différemment et à s’adapter à l’équipe qu’on affronte. » On guettera avec attention ses choix.