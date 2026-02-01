Menu Rechercher
PSG : la sortie étonnante de Matvey Safonov après son penalty arrêté

Strasbourg 1-2 PSG

Le héros des penalties, c’est lui. On l’avait quitté sur une blessure et une soirée héroïque de décembre en Coupe Intercontinentale contre Flamengo (1-1, 2-1 aux tirs au but) où il avait arrêté quatre tentatives brésiliennes. Matvey Safonov était titulaire ce dimanche soir contre Strasbourg pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, quatre jours après être revenu sur les terrains contre Newcastle.

Son retour pour un match de Ligue 1 a été intéressant puisqu’il a aidé les Franciliens à s’imposer 2-1 en réalisant notamment une sublime parade à 0-0 sur penalty devant Joaquin Panichelli. Véritable spécialiste de l’exercice n’a pas célébré au micro de Ligue 1+ et s’est montré assez détaché malgré cet arrêt spectaculaire et très précieux : «cela a été mon travail. Je dois arrêter ça.» Simple et efficace pour l’ancien du FK Krasnodar.

