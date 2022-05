À la découverte de Rayan Lutin, le phénomène de l'AJ Auxerre au talent fou

Être adoubé par Zinedine Zidane, voilà un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, Rayan Lutin fait partie des rares talents à pouvoir se targuer d'avoir impressionné la légende française balle au pied. C'était en 2015 à l'occasion de la Danone Cup, le plus grand tournoi international pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. Présent en tant que parrain d'honneur, Zizou a flashé sur le feu follet du Paris FC, élu meilleur joueur de la compétition. Une fierté pour le jeune garçon alors âgé de 12 ans et membre très prometteur de la fameuse génération 2003 avec un certain Hannibal Mejbri, aujourd'hui à Manchester United.

Validé par Zinedine Zidane

Lors de la remise du trophée de MVP, l'ancien joueur du Real Madrid lui avait dit tout le bien qu'il pensait de lui, assurant au passage qu'ils se recroiseraient certainement un jour vu son incroyable talent. Sept ans plus tard, ce souvenir reste intact dans la tête de Rayan Lutin. «C'était inoubliable et une belle expérience. C'était un rêve de rencontrer une telle légende. Il m'a donné des conseils». Certainement celui de continuer à vivre sa passion du ballon rond. Difficile en même temps pour le natif de Villepinte d'y échapper. Car chez les Lutin, le football ou plutôt le futsal est une affaire de famille.

En effet, le père est entraîneur à l'ACCS Futsal Club. Une écurie où brille son grand-frère Nelson, que l'on surnomme le "Mbappé du futsal". Et Rayan dans tout ça ? Il a aussi attrapé le virus puisqu'il a pratiqué cette discipline entre 2012 et 2018, tout en faisant du football en club. C'est dans la région parisienne qu'il a tapé ses premiers ballons au sein du club de Villepinte, là où il est donc né deux fois. La première, en tant que personne le 16 janvier 2003. Et la seconde en tant que footballeur. Ensuite, après des passages par le Paris FC et Montfermeil, il a intégré le centre de formation du Stade de Reims. Un premier succès pour le jeune talent.

Un talent fou

Mais l'écurie champenoise n'ayant plus d'U19 National, il a dû trouver un autre club l'an dernier. Pas vraiment un problème puisque son nom et son potentiel étaient connus dans le milieu du ballon rond. C'est donc à Auxerre qu'il a signé pour une saison. Et l'AJA ne regrette pas son choix. Alors qu'il s'entraîne avec la réserve la semaine, il rejoint les U19 le week-ends pour laisser parler son talent. Et quel talent ! Meilleur joueur de la poule B en U19 National cette saison, le footballeur, qui a récolté à 14 reprises l'étoile talent foot national décernée par l'entraîneur adverse, a réalisé une belle année (5 buts, 5 assists en 22 rencontres).

Utilisé en tant que sentinelle, après avoir joué plus haut à Reims, ce milieu de terrain de poche a continué sa progression tout en s'appuyant sur ses qualités, déjà nombreuses. Doté d'une patte gauche en or, il est un élément technique, rapide, facile balle au pied, qui n'a pas peur d'aller au duel malgré son petit gabarit et récupérer des ballons dans les pieds des adversaires. A cela, il faut ajouter qu'il possède une belle vision de jeu et qu'il est très polyvalent, puisqu'il peut aussi jouer 8 ou 10. Encore jeune, puisqu'il n'a que 19 ans, celui qui est doué sur coup franc peut et doit encore progresser, en se montrant plus méchant dans les duels.

Plusieurs clubs tricolores sont tombés sous son charme

Ce qui ne l'a pas empêché pas de briller sur le rectangle vert et forcément de taper dans l'œil de nombreux scouts présents dans les tribunes chaque week-end. D'après nos informations des écuries françaises sont prêtes à foncer sur lui, puisqu'il sera libre cet été. Toutefois, poursuivre l'aventure avec Auxerre, qui lui a fait une proposition de prolongation de contrat, n'est pas impossible. Mais la concurrence est féroce pour récupérer ce crack né en 2003 et qui apprécie le foot espagnol.

Serein et très mature pour son âge, Rayan Lutin se donne le temps de la réflexion, ne voulant pas se précipiter pour faire le meilleur choix possible. Il devra en faire de même en sélection nationale. Après avoir honoré ses premières sélections avec l'équipe U20 des Comores l'an dernier, il a été convoqué pour participer au Tournoi de Toulon à la fin du mois de mai. Un honneur pour le milieu, qui est aussi dans le viseur de l'équipe de France (U19). Malgré toute cette agitation, celui qui a pour modèles Thiago Alcantara, Marco Verratti et Luka Modric garde les pieds sur terre et prépare son avenir à long terme puisqu'il a commencé à passer ses diplômes d'entraîneur tout en transmettant sa passion aux U11 de l'AJA, qu'il coache cette année. Tombé dans le foot depuis sa naissance, Rayan Lutin compte bien se faire la place qu'il mérite. La balle est dans son camp !