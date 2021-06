L'OM aurait bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi !

On savait que le mercato estival 2021 de l’Olympique de Marseille allait être agité. Mais la réunion entre Frank McCourt et quelques supporters phocéens a carrément accouché d’une annonce pour le moins incroyable. L’OM a promis pas moins de 11 recrues et 14 départs ! Parmi les renforts, le premier à signaler est celui du milieu de terrain de Flamengo, Gerson. Le Brésilien doit encore disputer trois matches avec la formation carioca puis il s’envolera pour la France.

La suite après cette publicité

Et depuis hier soir, Kicker annonce que l’OM s’est assuré les services d’une deuxième recrue. Celle-là, Pablo Longoria n’a pas eu besoin d’aller la chercher bien loin puisqu’il s’agit du défenseur Leonardo Balerdi (22 ans). Prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund la saison dernière, l’Argentin a été utilisé à 21 reprises en Ligue 1 (19 titularisations, 2 buts). Pas toujours sûr, l’ancien pensionnaire de Boca Juniors a néanmoins tapé dans l’oeil de Jorge Sampaoli.

Balerdi (un peu) moins cher que prévu

Avec Arkadisuz Milik et Pol Lirola, Balerdi faisait partie des joueurs prêtés à l’OM que le coach argentin voulait conserver. Un sentiment partagé par le principal concerné. « Oui depuis l'arrivée du coach, ça m'a bénéficié en termes de temps jeu, j'en cherchais, je l'ai. J'ai plus de confiance. (…) Oui on a commencé à parler de rester ici, c'est quelque chose à quoi je pense. Je me sens bien ici, à l'aise dans le club, dans la ville, c'est comme l'Argentine, comme à la maison », déclarait-il en avril dernier

Eh bien le journal allemand annonce que l’affaire serait réglée et l’OM aurait réussi à obtenir une petite ristourne. En effet, alors que le montant de l’option d’achat était fixé à 14 M€, Kicker affirme que Marseille s’est entendu avec le Borussia Dortmund concernant un transfert d’environ 11 M€. Une bonne affaire pour les deux parties, y compris pour les Marsupiaux qui, en plus des indemnités liées au prêt, auraient récupéré les 15 M€ qu’ils avaient investis sur Balerdi en 2019.