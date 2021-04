Super League Européenne : Boris Johnson met la pression aux cadors anglais

Alors que la création d'une Super League Européenne, en réponse à la réforme de la Ligue des Champions mené par l'UEFA, est, semble-t-il, sur le point de voir le jour, les réactions à ce sujet sont nombreuses. Après celle de l'UEFA, de Javier Tebas, le président de la Liga, ou encore celle commune de la FFF et de la LFP et même celle de l'Elysée en France, c'est au tour de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, de sortir du silence.

«Les plans concernant une Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leurs actions, écrit le Premier ministre britannique Boris Johnson sur Twitter. Ils frapperaient au cœur le football domestique et inquièteraient les fans de tout le pays. Les clubs concernés (par le projet de Super League) doivent répondre à leurs fans et à la communauté du football toute entière avant d'aller plus loin», a ainsi écrit Boris Johnson sur Twitter ce dimanche soir. Pour rappel, une majorité de clubs évoluant en Premier League semblent prêts à prendre part à ce nouveau projet.

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.



They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)