Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

L’AS Monaco officialise l’arrivée de Stanis Idumbo

Par Josué Cassé
1 min.
Stanis Idumbo @Maxppp

L’AS Monaco continue de se renforcer. Après avoir enrôlé Paul Pogba et Ansu Fati, pour ne citer qu’eux, le club du Rocher a annoncé, ce samedi, l’arrivée de Stanis Idumbo. Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec la formation monégasque.

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Stanis Idumbo 🔥

Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec le Club de la Principauté ✍️

𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗜𝗦 ❤️🤍
Voir sur X

«Capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif, notamment à gauche, Stanis Idumbo se distingue par sa vitesse et son explosivité. Après des expériences en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, il s’apprête désormais à découvrir le championnat de France sous le maillot à la Diagonale floqué du numéro 17», précise le communiqué asémiste.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Stanis Idumbo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Stanis Idumbo Stanis Idumbo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier