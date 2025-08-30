L’AS Monaco officialise l’arrivée de Stanis Idumbo

L’AS Monaco continue de se renforcer. Après avoir enrôlé Paul Pogba et Ansu Fati, pour ne citer qu’eux, le club du Rocher a annoncé, ce samedi, l’arrivée de Stanis Idumbo. Le milieu de terrain offensif, international Espoirs belge de 20 ans, s’est engagé pour 5 saisons avec la formation monégasque.

«Capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif, notamment à gauche, Stanis Idumbo se distingue par sa vitesse et son explosivité. Après des expériences en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, il s’apprête désormais à découvrir le championnat de France sous le maillot à la Diagonale floqué du numéro 17», précise le communiqué asémiste.