OM : Guendouzi veut sauver Balerdi

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, les Olympiens sont contents. Ils l'ont emporté deux buts à un contre le LOSC et rejoignent le PSG en tête de la Ligue 1. Tous les Marseillais ? Non, sûrement pas Leonardo Balerdi, qui a vécu une terrible soirée. En zone mixte, le capitaine du soir, Mattéo Guendouzi, est venu évoquer le sujet et surtout a tenu à apporter son soutien à son coéquipier.