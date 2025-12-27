Le vibrant hommage de Yoann Gourcuff à Jean-Louis Gasset

L’émotion est encore grande au lendemain de l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset à 72 ans. Les hommages se multiplient en France et à l’étranger, notamment du côté de la Côte d’Ivoire où l’ancien technicien était devenu sélectionneur. L’un des grands faits d’armes du Montpellierain de naissance et de cœur est d’avoir été sacré champion de France avec Bordeaux, lorsqu’il officiait comme adjoint de Laurent Blanc. Ensemble, les deux hommes avaient réussi à mettre un jeu comme rarement vu en France ces dernières années avec à la baguette, Yoann Gourcuff. Grâce à eux, le meneur de jeu a trouvé un épanouissement et une plénitude qu’il n’a plus jamais connus durant sa carrière de joueur. Il a tenu à rendre hommage à son ancien mentor décédé. « Jean-Louis, je prends la parole aujourd’hui via les réseaux sociaux de ma femme pour te remercier profondément de tout ce que tu m’as apporté durant nos deux années communes à Bordeaux. Dès mon arrivée, tu m’as accordé ta confiance, et cela m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais tous les moments partagés ensemble : les discussions sur le football et la tactique dans les bus, dans les avions lors de nos déplacements, ou encore ces échanges spontanés avant les séances vidéo », entame le retraité de 39 ans sur les réseaux sociaux.

« Tu as su me mettre à l’aise dès le premier jour et m’intégrer naturellement au sein de l’équipe. Grâce à toi, j’ai gagné en confiance, j’ai progressé et j’ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi sur le jeu et le football. Humainement, je garde de toi des souvenirs exceptionnels. Nous avions une relation basée sur la confiance et la bienveillance, et j’ai grandi au sein de cette équipe de Bordeaux en grande partie grâce à toi, mais aussi grâce au coach Laurent Blanc, aux joueurs et à l’ensemble du staff. Que de magnifiques souvenirs partagés tous ensemble, poursuit le Breton très touché par la nouvelle de sa disparition. Tu avais une analyse très fine du football et des adversaires, de leurs forces comme de leurs faiblesses. Tu savais transmettre ta passion du jeu et nous apporter, au quotidien comme dans l’approche des matchs, des détails et des conseils précieux pour progresser. Le binôme que tu formais avec le coach Laurent Blanc fonctionnait parfaitement : vous étiez très complémentaires. Tu m’as aidé à croire en moi, à croire que j’étais capable de marquer des buts, même de la tête, et surtout à prendre confiance sur le terrain. Tu demandais souvent aux joueurs de me donner le ballon lors des circuits de passes, ce qui m’a permis de me sentir bien, intégré et libre dans le jeu. Tes causeries étaient un véritable régal. Je garde en mémoire tant de beaux souvenirs de toi, partagés avec les joueurs, le staff et tout le personnel du Haillan. Tu es sans aucun doute l’entraîneur avec qui j’ai eu la plus belle relation, faite de confiance et de bienveillance. Merci pour tout. Mes pensées vont à ta famille et à tes proches. »