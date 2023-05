Mercato Chelsea : Mauricio Pochettino va faire rager le PSG…

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain semblait avoir pris les devants dans le dossier Manuel Ugarte. Jeune milieu de terrain du Sporting Portugal, l’Uruguayen était considéré par Luis Campos comme la recrue idoine pour redonner de la vitalité à l’entrejeu francilien. Le club de la capitale ne s’était d’ailleurs pas posé de question et a payé les 60 M€ de la clause libératoire du joueur.

Sauf que c’était sans compter sur Chelsea. Les Blues ont beau avoir un effectif pléthorique et dépensé plus de 600 M€ cette saison sur le marché des transferts, leur appétit est toujours féroce. Pour doubler le PSG, les Londoniens ont accepté de payer, non pas 60 M€, mais 65 M€. La raison ? Chelsea paie un montant plus élevé que la clause afin d’offrir plus d’argent que Paris bien sûr, mais surtout pour pouvoir étaler son paiement.

Le PSG encore dindon de la farce ?

Les derniers échos en provenance du Portugal et d’Uruguay indiquent d’ailleurs que l’offensive anglaise est payante puisque Ugarte, dont le penchant pour la Premier League était connu, préfèrerait filer à Chelsea. Dans son édition du jour, Record ajoute d’autres éléments allant dans ce sens. Officiellement nommé coach des Blues hier, Mauricio Pochettino aurait fait savoir à ses nouveaux dirigeants qu’il comptait sur Ugarte pour la saison prochaine.

Viré par le PSG en 2022, l’Argentin ne va pas se priver, s’il en a la possibilité, de jouer un vilain tour au PSG en lui chipant une cible estivale. Mais ce n’est pas tout. De son côté, Ugarte et son agent Jorge Mendes doivent prochainement rencontrer les boss de Chelsea. Et l’Uruguayen a déjà entre les mains la proposition contractuelle parisienne (5M€/an). Il ne lui reste donc plus qu’à obtenir la même somme, voire mieux, de la part des Blues et l’affaire ne devrait pas traîner.