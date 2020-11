Bordeaux : l'incroyable sortie médiatique de Jean-Louis Gasset

Giflés par l'AS Monaco (4-0), les Girondins de Bordeaux se sont effondrés en quatre minutes en Principauté. Le temps d'encaisser trois buts et de rendre définitivement les armes. Excédé par le comportement de ses troupes, Jean-Louis Gasset n'a pas été tendre avec ses joueurs en conférence de presse. L'entraîneur girondin a même évoqué le maintien en guise d'objectif pour son effectif. Une intervention médiatique qui devrait faire date dans l'environnement bordelais.

« A partir du moment où on prend un but, tout s'effondre. On a tout anéanti en quatre minutes (Monaco a marqué à la 27e, puis à la 30e et à la 31e, ndlr). Cette équipe manque de caractère. On en a pris deux à Lens, trois à Marseille, quatre à Monaco, je ne sais pas où on va s'arrêter... Il faut se rendre compte aujourd’hui que Bordeaux va lutter pour le maintien, c'est ce qu'on m'avait dit en arrivant, et je suis obligé de me plier à ça, c'est la vérité. On maintient un petit espoir en prenant des points à domicile mais à l'extérieur on voit notre vrai visage. Dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, tout le monde abandonne, c'est très difficile de vivre ça. Pourquoi Bordeaux ne fait plus deux victoires d'affilée depuis deux ans? C'est un yoyo. On gagne à domicile, puis on se suffit, toute la semaine on joue à la baballe et on attend de savoir qui va débuter le match suivant. (...) Bordeaux est mauvais, point barre. Il n'y a pas de cœur, » a ainsi commenté Gasset. Réaction attendue samedi prochain face à Montpellier au Matmut Atlantique...