EdF : quand Kylian Mbappé demande à Didier Deschamps à qui donner le brassard de capitaine

Brillant pour son retour sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait un peu plus taire les critiques. Passeur et buteur lors de la victoire (3-0) face au Racing Club de Strasbourg, le Bondynois avait déjà régalé lors de la trêve internationale avec un doublé face aux Pays-Bas et une autre réalisation contre l’Ecosse. Un match amical organisé à Lille où l’attaquant parisien avait d’ailleurs cédé sa place en fin de rencontre.

La suite après cette publicité

Capitaine des Bleus, Mbappé s’est d’ailleurs entretenu avec Didier Deschamps pour savoir à qui remettre le brassard lors de sa sortie. «Je le donne à qui le brassard ?» demandait ainsi le joueur de 24 ans. Une question à laquelle le sélectionneur tricolore répondait : «je réfléchis» avant finalement de le donner à un certain Benjamin Pavard, auteur d’un doublé face aux Ecossais. «Ca m’a fait plaisir d’avoir le brassard de capitaine, surtout pour mon retour à Lille car c’est un club qui a beaucoup compté pour moi donc ça fait plaisir», confiait le défenseur de l’Inter Milan après la rencontre.